Was William mit Andrews Titelverlust zu tun hat

Und William hat nicht als Fürsprecher seines Onkels fungiert: Der 43-Jährige habe klar zum Ausdruck gebracht, dass Andrew der königlichen Familie nur noch schadet. Bereits in der Vergangenheit hatte es ja Spekulationen darüber gegeben, dass die Beziehung zwischen William und Andrew unterkühlt sei. Der Thronfolger sei am Ende jedenfalls „zufrieden“ mit dem Ergebnis gewesen, heißt es.