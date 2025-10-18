„Wohnst du noch oder überlebst du schon?“

Innsbruck ist, zumindest laut Angaben der SPAK-Vertreter, die teuerste Stadt Österreichs. Seit der Gründung des Sozialpolitischen Arbeitskreises Tirol vor 40 Jahren beschäftigt sich das Gremium mit der Problematik (nicht) leistbaren Wohnens. Der Mangel an bezahlbarem Mietwohnraum habe sich seither nur „verschärft“. Daher haben sich am Freitagnachmittag unter dem Motto „Mieten essen Leben auf“ rund 500 Demonstranten versammelt, um ihren Ärger und zugleich ihre Sorge über die unzureichende Wohnraumversorgung „friedlich und lautstark“ kundzutun. Auf den Plakaten waren unter anderem Sprüche wie „Wohnst du schon oder überlebst du noch?“ sowie „Sichere Wohnungen schaffen“ zu lesen.