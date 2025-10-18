13-Jährige steckte in Wäschetrockner fest

Es gibt Einsätze, die bleiben selbst den erfahrensten Einsatzkräften ewig im Gedächtnis. Jener am Freitagabend in Mödling zählt definitiv dazu. Aus noch unbekannter Ursache war nämlich eine 13-Jährige in einen Wäschetrockner geklettert. Während es das Mädchen hinein noch alleine schaffte, stellte sich das Herauskommen als unmöglich dar.