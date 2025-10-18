13-Jährige steckte in Wäschetrockner fest

Zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz wurden die Kameraden in Mödling alarmiert: Ein 13-jähriges Mädchen steckte in einem Wäschetrockner fest. Es folgte eine dramatische Rettung, denn der Zustand der Jugendlichen verschlechterte sich rasch!
Es gibt Einsätze, die bleiben selbst den erfahrensten Einsatzkräften ewig im Gedächtnis. Jener am Freitagabend in Mödling zählt definitiv dazu. Aus noch unbekannter Ursache war nämlich eine 13-Jährige in einen Wäschetrockner geklettert. Während es das Mädchen hinein noch alleine schaffte, stellte sich das Herauskommen als unmöglich dar.
Beruhigung und Versorgung
Feuerwehr und Rettung versuchten zunächst einmal, die Jugendliche zu beruhigen und medizinisch zu versorgen. Gleichzeitig wurde das Gerät vom Strom genommen und vorsichtig demontiert, um die Trommel freizulegen. Doch viel Zeit blieb nicht: Der Zustand des Mädchens verschlechterte sich rasch.
Schonender Transport
Schlussendlich trafen ihre Retter die Entscheidung, die letzten Verkleidungsteile mit hydraulischem Rettungsgerät zu entfernen. Dadurch konnte der nötige Platz zur Befreiung der 13-Jährigen geschaffen werden. Sie wurde anschließend schonend auf ein Spineboard umgelagert und zum Rettungswagen gebracht. Im Krankenhaus folgen weitere Untersuchungen.
