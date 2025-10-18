27 Jahre eingesperrt – Frau kehrt trotzdem zurück

Nachbarn schockiert: „Mutter erzählte mir, Mirella sei entführt worden“

Auch die Nachbarn, mit denen die Zeitung sprechen konnte, stehen unter Schock. Sie erinnern sich an Mirella als hübsche 15-Jährige. „Sie war höflich und sehr hübsch. Vor Jahren, als Mirella noch zur Schule ging, fragten ihre Eltern, ob meine Tochter ihr Nachhilfeunterricht geben könnte, aber dann wurde es still um die Sache”, erzählte Urszula Knapczyk (83). Und fügte hinzu: „Ich erinnere mich noch gut daran, wie ihre Mutter mir vor fast 30 Jahren erzählte, dass Mirella verschwunden sei. Angeblich sollte sie jemand entführt haben. Das war ein Schock, aber was sollten wir tun, sie haben nicht damit geprahlt. Einmal traf ich sogar ihren Vater und fragte ihn, was mit Mirella sei. Ich dachte, vielleicht sei sie wieder aufgetaucht, und er sagte mir: ,Ihre Tochter ist ja auch nicht zu sehen.‘ Ich habe das Thema dann nicht weiter angesprochen.“