„Diese Summe lastet schon auf seinen Schultern!“

Paul Scharner absolvierte 221 Spiele in der Premier League. Der 45-Jährige bleib dabei in zehn Versuchen gegen Liverpool sieglos – „weil die zu meiner Zeit eine unfassbare Truppe hatten.“ Die aktuelle Lage sieht er vor dem Hit gegen Manchester United kritisch, von Oliver Glasner ist er begeistert.
„Die Spiele dort waren imposant, die Atmosphäre kann solche Partien entscheiden.“ Der Mythos Anfield bleibt Paul Scharner in Erinnerung. In Liverpool gab es für den Ex-Teamspieler vier Pleiten, ein Remis, einen Sieg. „Die Duelle mit Steven Gerrard waren speziell. Er war ständig unterwegs, unberechenbar. Zu meiner Zeit hatten sie eine unfassbare Truppe.“
