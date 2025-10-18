„Diese Summe lastet schon auf seinen Schultern!“

„Die Spiele dort waren imposant, die Atmosphäre kann solche Partien entscheiden.“ Der Mythos Anfield bleibt Paul Scharner in Erinnerung. In Liverpool gab es für den Ex-Teamspieler vier Pleiten, ein Remis, einen Sieg. „Die Duelle mit Steven Gerrard waren speziell. Er war ständig unterwegs, unberechenbar. Zu meiner Zeit hatten sie eine unfassbare Truppe.“