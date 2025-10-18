Am Schutzweg erfasst und auf Straße katapultiert

Kurz nach 23.30 Uhr ereignete sich in Rum auf der B171 Tiroler Straße der schwere Unfall. Der 34-jährige Einheimische war mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs. „Im Bereich eines ampelgeregelten Schutzweges im Kreuzungsbereich Bundesstraße/Gartenweg kam es zur Kollision mit einem 24-jährigen Somalier, der die Fahrbahn überqueren wollte“, so die Polizei.