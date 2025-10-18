Am Schutzweg erfasst und auf Straße katapultiert

Fataler Unfall in der Nacht auf Samstag in Rum bei Innsbruck: Ein 24-jähriger Fußgänger wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war, leistete sofort Erste Hilfe.
Kurz nach 23.30 Uhr ereignete sich in Rum auf der B171 Tiroler Straße der schwere Unfall. Der 34-jährige Einheimische war mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs. „Im Bereich eines ampelgeregelten Schutzweges im Kreuzungsbereich Bundesstraße/Gartenweg kam es zur Kollision mit einem 24-jährigen Somalier, der die Fahrbahn überqueren wollte“, so die Polizei.
Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete unverzüglich Erste Hilfe.
Die Ermittler
Verletzter mit Rettung in Klinik
Der Fußgänger wurde auf die Straße katapultiert und blieb dort verletzt liegen. „Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete unverzüglich Erste Hilfe“, schildern die Ermittler weiter. Letztlich wurde der Verletzte mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Der Autolenker kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Fahrzeug sei ein leichter Sachschaden entstanden. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.
