Fußgänger verletzt

Am Schutzweg erfasst und auf Straße katapultiert

Tirol
18.10.2025 12:52
Eine Polizeistreife (Symbolbild) war zufällig in der Nähe und führte die Erstversorgung durch.(Bild: Birbaumer Christof)

Fataler Unfall in der Nacht auf Samstag in Rum bei Innsbruck: Ein 24-jähriger Fußgänger wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war, leistete sofort Erste Hilfe.

Kurz nach 23.30 Uhr ereignete sich in Rum auf der B171 Tiroler Straße der schwere Unfall. Der 34-jährige Einheimische war mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs. „Im Bereich eines ampelgeregelten Schutzweges im Kreuzungsbereich Bundesstraße/Gartenweg kam es zur Kollision mit einem 24-jährigen Somalier, der die Fahrbahn überqueren wollte“, so die Polizei.

Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete unverzüglich Erste Hilfe.

Die Ermittler

Verletzter mit Rettung in Klinik
Der Fußgänger wurde auf die Straße katapultiert und blieb dort verletzt liegen. „Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete unverzüglich Erste Hilfe“, schildern die Ermittler weiter. Letztlich wurde der Verletzte mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Der 18-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert (Symbolbild).
Auto gegen Leitplanke
Schock für jungen Lenker: Überschlag nach Crash!
18.10.2025
84-Jähriger verletzt
Gefährliche Irrfahrt: Senior parkt Pkw auf „Insel“
18.10.2025

Der Autolenker kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Fahrzeug sei ein leichter Sachschaden entstanden. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

Folgen Sie uns auf