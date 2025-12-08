Wien droht zu Weihnachten eine große Grippewelle

Impftermine über die Hotline

Besonders stark steigt der Andrang bei den Grippeimpfungen. Seit Anfang November bietet die Stadt Wien kostenlose Termine an, und die Verbindung über 1450 hat sich zu einem schnellen Weg entwickelt. Bereits rund 3800 Wiener haben heuer ihren Impftermin über die Hotline gebucht. Auch zu Beginn der Saison ist der Stich sinnvoll, denn die Grippe zieht sich in der Regel bis weit ins Frühjahr.