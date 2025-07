Graz will Rasern auf E-Mopeds den Kampf ansagen

E-Mopeds sind verpflichtet, am Radweg zu fahren

Zur Ausgangslage: E-Bikes, E-Moped und E-Scooter sind bis 25 km/h zugelassen und gelten gesetzlich als Fahrrad. Alle ab zwölf Jahren – bzw. schon früher mit Radfahrprüfung – dürfen diese Gefährte fahren, erklärt Klaus Robatsch vom KFV. Gesetzlich sei man sogar angewiesen, mit E-Bike und Co. am Radweg zu fahren.