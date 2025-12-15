Netanyahu dankt muslimischem Obstverkäufer

„Held von Sydney“ von zwei Kugeln getroffen

Die Mutter des 43-Jährigen, Malakeh Hasan Al Ahmed, erklärte ABC: „Ich bin stolz, dass mein Sohn Menschen geholfen hat, er hat Leben gerettet, Seelen. Gott wird ihm nicht schaden, weil er ein Wohltäter war. Mein Sohn ist schon immer mutig gewesen, er hilft Menschen, so ist er.“ Als dem Angreifer die Munition ausgegangen sei, habe ihr Sohn ihm die Waffe abgenommen, aber er sei selbst zweimal getroffen worden und musste im Krankenhaus operiert werden. „Wir beten, dass Gott ihn beschützt“, so die Mutter.