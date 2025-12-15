Vorteilswelt
„Held von Sydney“

Netanyahu dankt muslimischem Obstverkäufer

Ausland
15.12.2025 11:18

Sein Mut beeindruckt weltweit: Bei dem Mann, der einen der Angreifer von Sydney überwältigt hat, handelt es sich Medienberichten zufolge um Ahmed Al Ahmed, einen 43 Jahre alten Besitzer eines Obstgeschäfts und zweifachen Vater. Selbst Israels Premier ließ den „Helden von Sydney“ hochleben.

Benjamin Netanyahu dankte während einer Regierungssitzung: „Wir haben die Tat eines mutigen Mannes gesehen – es stellte sich heraus, dass es ein muslimischer mutiger Mann war, und ich grüße ihn, der einen dieser Terroristen davon abhielt, unschuldige Juden zu töten.“ Gleichzeitig warf der israelische Regierungschef der australischen Regierung vor, nicht entschlossen gegen Antisemitismus vorzugehen. Er habe seinen Amtskollegen gewarnt, dass die Politik des Landes den Antisemitismus schüre, sagte Netanyahu am Sonntag. Antisemitismus verbreite sich, „wenn führende Politiker schweigen“, betonte Netanyahu. „Sie müssen Schwäche durch Handeln ersetzen.“

Israels Premier Benjamin Netanyahu dankte dem „mutigen Mann“ für sein Einschreiten.
Israels Premier Benjamin Netanyahu dankte dem „mutigen Mann“ für sein Einschreiten.(Bild: EPA/ABIR SULTAN)

Millionenfach in sozialen Netzwerken geklickte Aufnahmen zeigen, wie Al Ahmed einen der beiden Angreifer überwältigt (siehe X-Posting unten). Er pirscht sich an, umgreift ihn von hinten und entreißt ihm nach einem kurzen Kampf die Waffe. Zunächst richtet er sie auf den am Boden liegenden Angreifer und lässt ihn dann weggehen. Der Entwaffnete dreht sich mehrfach um, als er davon humpelt.

Der Vater des 43-Jährigen ist stolz auf seinen Sohn: „Er hat den Drang, Menschen zu beschützen.“
Der Vater des 43-Jährigen ist stolz auf seinen Sohn: „Er hat den Drang, Menschen zu beschützen.“(Bild: Screenshot twitter.com/nexta_tv)

„Mein Sohn ist ein Held“, sagte Vater Mohamed Fateh Al Ahmed auf Arabisch dem Sender ABC. Sein Sohn sei seit 2006 in Australien und australischer Staatsbürger. Die Eltern sagen dem Sender, sie seien erst vor einigen Monaten aus Syrien nach Sydney gekommen, wo ihr Sohn lebe.

Vater: „Er hat Drang, Menschen zu beschützen“
Der 43-Jährige sei bei der Polizei gewesen und bei den Zentralen Sicherheitskräften. „Er hat den Drang, Menschen zu beschützen. Als er Menschen am Boden liegen sah und überall Blut, zwangen ihn sein Gewissen und seine Seele sofort dazu, sich auf einen der Terroristen zu stürzen und ihm die Waffe zu entreißen“, sagte der Vater. „Ich fühle Stolz und Ehre – denn mein Sohn ist ein Held von Australien.“

Sein Sprössling, der selbst eine dreijährige und eine sechsjährige Tochter hat, habe mit einem Freund Kaffee trinken wollen, als die beiden die bewaffneten Männer gesehen hätten, erzählte der Vater der Übersetzung des Senders zufolge.

„Held von Sydney“ von zwei Kugeln getroffen
Die Mutter des 43-Jährigen, Malakeh Hasan Al Ahmed, erklärte ABC: „Ich bin stolz, dass mein Sohn Menschen geholfen hat, er hat Leben gerettet, Seelen. Gott wird ihm nicht schaden, weil er ein Wohltäter war. Mein Sohn ist schon immer mutig gewesen, er hilft Menschen, so ist er.“ Als dem Angreifer die Munition ausgegangen sei, habe ihr Sohn ihm die Waffe abgenommen, aber er sei selbst zweimal getroffen worden und musste im Krankenhaus operiert werden. „Wir beten, dass Gott ihn beschützt“, so die Mutter.

 

