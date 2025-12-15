Vorteilswelt
Land unter in Marokko

Schlamm reißt Autos mit: Mindestens 21 Tote

Ausland
15.12.2025 10:46
Safi liegt etwa 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Rabat an der marokkanischen Atlantikküste.
In Marokko sind durch Starkregen und Überschwemmungen in der Hafenstadt Safi mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. 32 Verletzte wurden nach Angaben der Behörden am Sonntag in Krankenhäuser gebracht, die meisten von ihnen wurden inzwischen aber wieder entlassen.

Bilder von schlammigen Wassermassen, die Autos und Mülltonnen durch die Straßen der Hafenstadt spülten, gingen durch die sozialen Netzwerke. Auch Zufahrtsstraßen konnten wegen des Hochwassers nicht befahren werden. Mindestens 70 Häuser und Geschäfte in der Altstadt waren überflutet. Für Dienstag hat der marokkanische Wetterdienst weitere heftige Regenfälle vorhergesagt.

Menschen waten nach einer Sturzflut durch die Straßen.
Lage verschärft sich durch Klimawandel
In Marokko, das seit sieben Jahren unter einer schweren Dürre leidet, sind Unwetter und Überschwemmungen im Herbst und Winter nicht ungewöhnlich. Experten zufolge führt der Klimawandel aber dazu, dass die Niederschläge intensiver ausfallen als in der Vergangenheit, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Luftfeuchtigkeit aufnimmt und höhere Meerestemperaturen Stürme verstärken können.

