Land unter in Marokko
Schlamm reißt Autos mit: Mindestens 21 Tote
In Marokko sind durch Starkregen und Überschwemmungen in der Hafenstadt Safi mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. 32 Verletzte wurden nach Angaben der Behörden am Sonntag in Krankenhäuser gebracht, die meisten von ihnen wurden inzwischen aber wieder entlassen.
Bilder von schlammigen Wassermassen, die Autos und Mülltonnen durch die Straßen der Hafenstadt spülten, gingen durch die sozialen Netzwerke. Auch Zufahrtsstraßen konnten wegen des Hochwassers nicht befahren werden. Mindestens 70 Häuser und Geschäfte in der Altstadt waren überflutet. Für Dienstag hat der marokkanische Wetterdienst weitere heftige Regenfälle vorhergesagt.
Lage verschärft sich durch Klimawandel
In Marokko, das seit sieben Jahren unter einer schweren Dürre leidet, sind Unwetter und Überschwemmungen im Herbst und Winter nicht ungewöhnlich. Experten zufolge führt der Klimawandel aber dazu, dass die Niederschläge intensiver ausfallen als in der Vergangenheit, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Luftfeuchtigkeit aufnimmt und höhere Meerestemperaturen Stürme verstärken können.
