Holocaust-Überlebender starb, als er Frau schützte

Als Kind den Holocaust überlebt

„Wir standen da und plötzlich kam das ,Bumm Bumm‘, und alle ließen sich zu Boden fallen. In dem Moment war er hinter mir und beschloss plötzlich, näher zu mir zu kommen. Er drückte seinen Körper nach oben, weil er in meiner Nähe bleiben wollte“, erzählte Kleytman später gegenüber dem „Australian“. „Er starb, als er seine Frau vor den Kugeln der Angreifer schützte“, schrieb die jüdische Gruppierung Chabad auf X. Der pensionierte Bauingenieur hinterlässt seine Frau, mit der er 57 Jahre verheiratet war, zwei Kinder und elf Enkelkinder. Nach Angaben der Organisation „Jewish Care“ überlebte auch Larisa Kleytman als Kind den Holocaust.