US-Vize Vance nach Wechsel zu Bluesky gesperrt

Der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump meldete sich am Mittwoch bei Bluesky an, teilte ein Bildschirmfoto auf X und forderte seine vier Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf, mit ihm umzuziehen. Auf Bluesky schrieb er dann in seinem ersten Beitrag: „Hallo Bluesky, mir wurde gesagt, dass diese App die Anlaufstelle für politische Diskussionen und Analysen mit gesundem Menschenverstand geworden ist.“