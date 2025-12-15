Falscher verhaftet: „Wird neue Ängste hervorrufen“

Täter verließ Uni zu Fuß und tauchte in Menschenmenge unter

Ein bewaffneter Täter hatte am Samstag an der Brown University zwei Studenten getötet und mehrere verletzt. Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das eine schwarz gekleidete Person zeigte. Das Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmaßliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuß verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bisher ungeklärt.