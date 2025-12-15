Amoklauf an US-Uni
Falscher verhaftet: „Wird neue Ängste hervorrufen“
Nach den tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Staat Rhode Island soll eine am Sonntag festgenommene Person wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Denn die Beweise deuten laut dem Generalstaatsanwalt in eine andere Richtung.
„Wir wissen, dass dies wahrscheinlich neue Ängste in unserer Gemeinschaft hervorrufen wird“, sagte Brett Smiley, Bürgermeister der Hauptstadt Providence. Man gehe aber weiterhin davon aus, dass keine Gefahr für die Menschen bestehe. Es bleibe dennoch bei einer verstärkten Polizeipräsenz in der Stadt und auf dem Campus. Er bat um Hinweise wie Videos des Geschehens. „Unsere Ermittlungen zu dieser schrecklichen Tat dauern an.“
Täter verließ Uni zu Fuß und tauchte in Menschenmenge unter
Ein bewaffneter Täter hatte am Samstag an der Brown University zwei Studenten getötet und mehrere verletzt. Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das eine schwarz gekleidete Person zeigte. Das Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmaßliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuß verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bisher ungeklärt.
Am Sonntag wurde dann die Festnahme einer verdächtigen Person vermeldet. Nun heißt es seitens der Ermittler: „Da draußen ist ein Mörder.“ Gleichzeitig wird versichert: „Wir werden den Fall lösen.“
