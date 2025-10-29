Österreicher fürchten, dass Pension nicht reicht

Gehalts-Geheimnisse: Das Geschlecht entscheidet

Didem Strebinger, Frauenvorsitzende des ÖGB Niederösterreich, nennt mit Blick auf Handel und Gastronomie einen Grund für die Differenz: „Die Einkommenslücke gibt es auch, weil in Branchen, wo viele Frauen arbeiten, insgesamt schlechter bezahlt wird.“ Doch das sei nur die halbe Wahrheit: „Mehr als zwei Drittel des Unterschieds bei Löhnen und Gehältern hat einzig und allein mit dem Geschlecht zu tun“ Vor allem in der Privatwirtschaft sei das auf Dauer untragbar. Strebinger fordert daher mehr Gehaltstransparenz in den Betrieben. Denn laut Umfrage weiß über ein Drittel der Beschäftigten nicht, wie viel die Kollegen verdienen.