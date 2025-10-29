Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Cup auf krone.tv

Ab 18.45 LIVE: Titelverteidiger WAC bei Amstetten

Fußball National
29.10.2025 10:48
Im Vorjahr jubelte der WAC (im Bild Angelo Gattermayer) über den Cupsieg – heute muss man im ...
Im Vorjahr jubelte der WAC (im Bild Angelo Gattermayer) über den Cupsieg – heute muss man im Achtelfinale in Amstetten ran. Auf krone.tv zeigen wir dieses Spiel ab 18.45 Uhr live.(Bild: GEPA)

Achtelfinale im UNIQA-ÖFB-Cup und sie sind mit krone.tv ab 18.45 Uhr live dabei! Wir zeigen ihnen heute exklusiv im TV das Duell zwischen Amstetten und Cup-Titelverteidiger WAC. Können die Mostviertler den Kärntner ein Bein stellen und in die nächste Runde aufsteigen – oder schafft die Elf von Trainer Peter Pacult den Sprung ins Viertelfinale. Martin Grasl wird das Spiel für sie kommentieren.

0 Kommentare
Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
168.892 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
136.628 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.351 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Fußball National
ÖFB-Cup auf krone.tv
Ab 18.45 LIVE: Titelverteidiger WAC bei Amstetten
Ex-Altach-Funktionär
Spielerinnen in Kabine gefilmt? Polizei ermittelt
Schwere Vorwürfe
Fußballerinnen heimlich in Kabine gefilmt?
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
„Die Akte RB Salzburg“
Salzburgs Irrfahrt ins Unglück nahm ihren Lauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf