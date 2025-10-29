Ab 18.45 LIVE: Titelverteidiger WAC bei Amstetten

Achtelfinale im UNIQA-ÖFB-Cup und sie sind mit krone.tv ab 18.45 Uhr live dabei! Wir zeigen ihnen heute exklusiv im TV das Duell zwischen Amstetten und Cup-Titelverteidiger WAC. Können die Mostviertler den Kärntner ein Bein stellen und in die nächste Runde aufsteigen – oder schafft die Elf von Trainer Peter Pacult den Sprung ins Viertelfinale. Martin Grasl wird das Spiel für sie kommentieren.