Befragte Österreicher sparen 320 Euro im Monat

Viele Österreicherinnen und Österreicher haben zuletzt wieder mehr Geld auf die Seite gelegt. Laut einer Studie der Erste Bank sparen die Befragten durchschnittlich 320 Euro im Monat. Vor einem Jahr waren es noch 308 Euro.
In absoluten Zahlen legten die privaten Haushalte in Österreich im Vorjahr rund 34 Milliarden Euro auf die Seite. Auch das ist bereits ein Plus im Vergleich zu 2023. In der Studie, die anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober durchgeführt wurde, gaben acht von zehn Befragten an, dass Sparen für sie „sehr“ oder „ziemlich wichtig“ sei. Gleichzeitig gaben nur 39 Prozent an, mit dem aktuellen Sparbetrag zufrieden zu sein. „Sparen ist in Österreich eng mit Sicherheit verbunden. Im alltäglichen Leben steigen die Preise. Das Bedürfnis, finanziell vorbereitet zu sein, wächst entsprechend“, sagte Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller.
Wie die Menschen ihr Geld veranlagen, hat sich im Laufe der Jahre geändert. Zwar bleibt das Sparkonto in allen Altersgruppen relevant, immer mehr Menschen wenden sich aber alternativen Anlegeformen wie Aktien, Gold oder Kryptowährungen zu. In Aktien investieren inzwischen 38 Prozent der Befragten, das sind um zehn Prozentpunkte mehr als noch vor zehn Jahren.
100 Jahre Weltspartag
Der Weltspartag am Freitag wurde von Banken ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr zum 100. Mal begangen. Grundgedanke ist es, der Bevölkerung den Umgang mit Finanzen näherzubringen und sie zum Sparen zu motivieren. Viele Geldhäuser verteilen am Weltspartag traditionell kleine Geschenke in ihren Filialen und machen dabei auf ihre Sparprodukte und Aktionen aufmerksam. Die Santander Bank führte eine Umfrage durch, laut der zwei Drittel der Befragten angaben, dass es an österreichischen Schulen zu wenig Finanzbildung gebe. Einige Geldhäuser bieten rund um den Aktionstag jetzt Beratung an.
