Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrag gestiegen

Befragte Österreicher sparen 320 Euro im Monat

Wirtschaft
29.10.2025 18:57
Viele Österreicherinnen und Österreicher legen von Jahr zu Jahr mehr Geld auf die Seite.
Viele Österreicherinnen und Österreicher legen von Jahr zu Jahr mehr Geld auf die Seite.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Viele Österreicherinnen und Österreicher haben zuletzt wieder mehr Geld auf die Seite gelegt. Laut einer Studie der Erste Bank sparen die Befragten durchschnittlich 320 Euro im Monat. Vor einem Jahr waren es noch 308 Euro.

0 Kommentare

In absoluten Zahlen legten die privaten Haushalte in Österreich im Vorjahr rund 34 Milliarden Euro auf die Seite. Auch das ist bereits ein Plus im Vergleich zu 2023. In der Studie, die anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober durchgeführt wurde, gaben acht von zehn Befragten an, dass Sparen für sie „sehr“ oder „ziemlich wichtig“ sei. Gleichzeitig gaben nur 39 Prozent an, mit dem aktuellen Sparbetrag zufrieden zu sein. „Sparen ist in Österreich eng mit Sicherheit verbunden. Im alltäglichen Leben steigen die Preise. Das Bedürfnis, finanziell vorbereitet zu sein, wächst entsprechend“, sagte Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller.

Wie die Menschen ihr Geld veranlagen, hat sich im Laufe der Jahre geändert. Zwar bleibt das Sparkonto in allen Altersgruppen relevant, immer mehr Menschen wenden sich aber alternativen Anlegeformen wie Aktien, Gold oder Kryptowährungen zu. In Aktien investieren inzwischen 38 Prozent der Befragten, das sind um zehn Prozentpunkte mehr als noch vor zehn Jahren.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tipps und Warnung
Sparen gelingt derzeit am besten mit „klugem Mix“
27.10.2025
Krone Plus Logo
Spartipps
Das sind die fünf größten Fehler beim Geld anlegen
29.10.2025
Sehr hohe Sparquote
Jungen Leuten ist Vorsorge besonders wichtig
22.10.2025

100 Jahre Weltspartag
Der Weltspartag am Freitag wurde von Banken ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr zum 100. Mal begangen. Grundgedanke ist es, der Bevölkerung den Umgang mit Finanzen näherzubringen und sie zum Sparen zu motivieren. Viele Geldhäuser verteilen am Weltspartag traditionell kleine Geschenke in ihren Filialen und machen dabei auf ihre Sparprodukte und Aktionen aufmerksam. Die Santander Bank führte eine Umfrage durch, laut der zwei Drittel der Befragten angaben, dass es an österreichischen Schulen zu wenig Finanzbildung gebe. Einige Geldhäuser bieten rund um den Aktionstag jetzt Beratung an.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Weltspartag
Aktien
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Wirtschaft
Frauen stark betroffen
Österreicher fürchten, dass Pension nicht reicht
Betrag gestiegen
Befragte Österreicher sparen 320 Euro im Monat
Krone Plus Logo
„Leichte Trendwende“
Warum die Immobilienpreise jetzt wieder steigen
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Schulden gestiegen
Burgenland mit 2,18 Milliarden Euro in der Kreide
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf