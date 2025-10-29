Befragte Österreicher sparen 320 Euro im Monat

100 Jahre Weltspartag

Der Weltspartag am Freitag wurde von Banken ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr zum 100. Mal begangen. Grundgedanke ist es, der Bevölkerung den Umgang mit Finanzen näherzubringen und sie zum Sparen zu motivieren. Viele Geldhäuser verteilen am Weltspartag traditionell kleine Geschenke in ihren Filialen und machen dabei auf ihre Sparprodukte und Aktionen aufmerksam. Die Santander Bank führte eine Umfrage durch, laut der zwei Drittel der Befragten angaben, dass es an österreichischen Schulen zu wenig Finanzbildung gebe. Einige Geldhäuser bieten rund um den Aktionstag jetzt Beratung an.