Arbeiter (49) bei Unfall am Voestgelände gestorben

Auf einer Baustelle am Werksgelände der voestalpine Linz hat sich am Mittwoch ein tödlicher Arbeitsunfall zugetragen. Ein 49-jähriger Türke kam dabei ums Leben. Er war nach einem Materialgebrechen zwischen einem Kran und einer großen Betonplatte eingeklemmt worden. Für den Arbeiter kam leider jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt.