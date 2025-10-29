Arbeiter (49) bei Unfall am Voestgelände gestorben

Auf einer Baustelle am Werksgelände der voestalpine Linz hat sich am Mittwoch ein tödlicher Arbeitsunfall zugetragen. Ein 49-jähriger Türke kam dabei ums Leben. Er war nach einem Materialgebrechen zwischen einem Kran und einer großen Betonplatte eingeklemmt worden. Für den Arbeiter kam leider jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt.
Der 49-jährige Türke aus Linz war gegen 13.30 Uhr am Voestgelände für eine externe Firma mit Bauarbeiten beschäftigt. Als ein Kran ein schweres Hohlbetonelement hochhob, riss dieses plötzlich aus der Halterung und fiel im aufgestellten Zustand in Richtung des Gefährts.
Von Betonplatte eingeklemmt
Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 49-Jährige zwischen dem Kran und der 5 mal 2,5 Meter großen Betonplatte. Sein Körper wurde von dem 4,5-Tonnen schweren Teil eingeklemmt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Arbeiter noch an der Unfallstelle. Der Kranführer erlitt einen Schock. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
