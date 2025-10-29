Frau (21) von Lkw zu Boden gestoßen und überrollt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 8 Uhr. Die 21-Jährige war zu Fuß im Bereich des Burggrabens in Innsbruck unterwegs. Plötzlich kam ihr eine Radfahrerin entgegen, die wild gestikulierte und „Achtung“ rief. „Als sich die Frau umdrehte, wurde sie von einem rückwärts fahrenden Lkw touchiert und zu Boden gestoßen“, heißt es von der Polizei. Die Deutsche kam mittig unter dem Fahrzeug zu liegen, ehe es ruckartig stehen blieb.