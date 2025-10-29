Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Prellungen

Frau (21) von Lkw zu Boden gestoßen und überrollt

Tirol
29.10.2025 19:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Eine deutsche Fußgängerin (21) wurde am Mittwochmorgen von einem Lkw erfasst und überrollt. Nach dem Unfall konnte sie selbständig unter dem „Brummi“ hervorkriechen. Ganz ohne Verletzungen – wie sie zunächst glaubte – kam sie aber nicht davon.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 8 Uhr. Die 21-Jährige war zu Fuß im Bereich des Burggrabens in Innsbruck unterwegs. Plötzlich kam ihr eine Radfahrerin entgegen, die wild gestikulierte und „Achtung“ rief. „Als sich die Frau umdrehte, wurde sie von einem rückwärts fahrenden Lkw touchiert und zu Boden gestoßen“, heißt es von der Polizei. Die Deutsche kam mittig unter dem Fahrzeug zu liegen, ehe es ruckartig stehen blieb.

Zitat Icon

Am späteren Vormittag begab sich die 21-Jährige in die Klinik.

Ein Sprecher der Polizei

Schmerzen kamen erst gegen Mittag
„Die Verunfallte kroch unter dem Lkw hervor und begab sich zur Radfahrerin. Auch der 60-jährige Lkw-Fahrer eilte hinzu.“ Da die 21-Jährige trotz mehrmaliger Nachfrage angab, nicht verletzt zu sein, wurde keine Rettung gerufen. Zwischen der Deutschen und dem Lenker wurden jedoch die Daten ausgetauscht. Am späteren Vormittag verspürte die 21-Jährige dann doch noch Schmerzen und begab sich in die Klinik.

Mehrere Prellungen festgestellt
„Dort wurden mehrere Prellungen am Oberkörper und am Fuß diagnostiziert.“ Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin, um sie als Zeugin zu befragen. Ihre Daten sind nämlich nicht ausgetauscht worden. 

Die Frau wird ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf