Frau (21) von Lkw zu Boden gestoßen und überrollt

Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Eine deutsche Fußgängerin (21) wurde am Mittwochmorgen von einem Lkw erfasst und überrollt. Nach dem Unfall konnte sie selbständig unter dem „Brummi“ hervorkriechen. Ganz ohne Verletzungen – wie sie zunächst glaubte – kam sie aber nicht davon.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 8 Uhr. Die 21-Jährige war zu Fuß im Bereich des Burggrabens in Innsbruck unterwegs. Plötzlich kam ihr eine Radfahrerin entgegen, die wild gestikulierte und „Achtung“ rief. „Als sich die Frau umdrehte, wurde sie von einem rückwärts fahrenden Lkw touchiert und zu Boden gestoßen“, heißt es von der Polizei. Die Deutsche kam mittig unter dem Fahrzeug zu liegen, ehe es ruckartig stehen blieb.
Am späteren Vormittag begab sich die 21-Jährige in die Klinik.
Ein Sprecher der Polizei
Schmerzen kamen erst gegen Mittag
„Die Verunfallte kroch unter dem Lkw hervor und begab sich zur Radfahrerin. Auch der 60-jährige Lkw-Fahrer eilte hinzu.“ Da die 21-Jährige trotz mehrmaliger Nachfrage angab, nicht verletzt zu sein, wurde keine Rettung gerufen. Zwischen der Deutschen und dem Lenker wurden jedoch die Daten ausgetauscht. Am späteren Vormittag verspürte die 21-Jährige dann doch noch Schmerzen und begab sich in die Klinik.
Mehrere Prellungen festgestellt
„Dort wurden mehrere Prellungen am Oberkörper und am Fuß diagnostiziert.“ Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin, um sie als Zeugin zu befragen. Ihre Daten sind nämlich nicht ausgetauscht worden.
Die Frau wird ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.
