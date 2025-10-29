Grüne: Klima-Investments sparen langfristig Geld

EU-Abgeordnete Lena Schilling sieht in der Studie auch einen Auftrag an die europäische Politik: Eine gerechte und sozial verträgliche Transformation sei möglich – wenn sie frühzeitig angegangen werde. „Fakt ist, wenn wir weiter vor allem nichts tun, dann drohen bis 2040 fünf Millionen Arbeitsplätze zu verschwinden. Das sind fünf Millionen Lebensrealitäten, das sind so viele Arbeitskräfte wie in ganz Deutschland und Österreich gemeinsam im Tourismus beschäftigt sind und fast so viele wie in der gesamten Autoindustrie. Wenn wir die Transformation aber heute angehen, dann haben wir tatsächlich eine Chance, Europa wettbewerbsfähig zu machen.“