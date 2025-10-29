Fed senkt Zinsen zum zweiten Mal in Folge

Aus Sorge um den Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank (Fed) bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Wie am Mittwoch in Washington bekannt gegeben wurde, sinkt die Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Dieser von den meisten Volkswirten erwartete Schritt dürfte auch auf den massiven Druck von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen sein.

Haushaltssperre war ein Grund für die Zinssenkung

Die Inflation war im September zwar schon auf 3,0 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich über dem Ziel von 2,0 Prozent, was eigentlich gegen eine Zinssenkung spricht. Die Sorgen um den US-Arbeitsmarkt wogen aber offenbar schwerer. Eine genaue Beurteilung der Wirtschaftslage wird durch den anhaltenden „Shutdown“ der US-Behörden erschwert, da wichtige Konjunkturdaten fehlen oder nur verspätet veröffentlicht werden.