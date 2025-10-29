Einwilligung zu Sex kommt in Frankreich ins Gesetz

Diskussionen um eine entsprechende Gesetzesänderung hatte es in Frankreich schon lange gegeben. Das Verfahren um zigfache Vergewaltigung von Gisèle Pelicot durch ihren damaligen Ehemann und Dutzende weitere Männer, die dieser im Internet kennengelernt hatte, hatte die Debatte neu entfacht. Pelicots Ex-Mann hatte die Frau knapp zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten. 51 Männer wurden zu Strafen zwischen drei und 20 Jahren Haft verurteilt.