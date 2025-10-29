Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neu im Strafrecht

Einwilligung zu Sex kommt in Frankreich ins Gesetz

Außenpolitik
29.10.2025 19:16
Frankreichs Regierung hat die explizite Zustimmung zu sexuellen Handlungen in das Strafrecht ...
Frankreichs Regierung hat die explizite Zustimmung zu sexuellen Handlungen in das Strafrecht aufgenommen. Diese ist auch widerrufbar (Symbolbild).(Bild: ronnarong - stock.adobe.com)

Frankreichs Regierung hat die explizite Zustimmung zu sexuellen Handlungen in das Strafrecht aufgenommen. Als sexueller Übergriff gilt nun „jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung“. Die Zustimmung könne nicht aus dem Schweigen oder einer fehlenden Reaktion des Opfers hergeleitet werden, heißt es.

0 Kommentare

Die Zustimmung sei unter anderem frei, konkret und widerrufbar, teilte der französische Senat am Mittwochabend mit. Zuvor hatte bereits die Nationalversammlung das geänderte Gesetz gebilligt. Der Text ist nun angenommen.

Diskussionen um eine entsprechende Gesetzesänderung hatte es in Frankreich schon lange gegeben. Das Verfahren um zigfache Vergewaltigung von Gisèle Pelicot durch ihren damaligen Ehemann und Dutzende weitere Männer, die dieser im Internet kennengelernt hatte, hatte die Debatte neu entfacht. Pelicots Ex-Mann hatte die Frau knapp zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten. 51 Männer wurden zu Strafen zwischen drei und 20 Jahren Haft verurteilt.

Lesen Sie auch:
Für Richter ist das Sexualstrafrecht einer der schwierigsten Bereiche, sagt Rechtsanwalt ...
Politikum „Fall Anna“
Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen
30.09.2025
Nach Skandalurteil
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
29.09.2025
Missbrauchsprozess
Pelicot: „Hören Sie auf, mich Ikone zu nennen“
09.10.2025

Österreichs Justizministerin ebenfalls dafür
Österreichs Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will das Zustimmungsrecht ebenfalls im Sexualstrafrecht verankern. Sie wolle das sogenannte „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip gesetzlich verankern, sagte sie in Liechtenstein. Einvernehmlichen Sex ohne Zustimmung gebe es nicht. Eine solche Änderung würde Opfern im Strafprozess helfen und eine klare gesellschaftliche Haltung vermitteln.

Einige Regierungen Europas haben dieses Prinzip bereits umgesetzt, darunter sind Schweden, Norwegen und Dänemark.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Außenpolitik
Neu im Strafrecht
Einwilligung zu Sex kommt in Frankreich ins Gesetz
Wegweisendes Urteil
„Spur des Geldes folgen“ statt Geheimniskrämerei
Wegen Schmuggelballons
Litauen macht Ernst und schließt Grenze zu Belarus
„Schütze Familie“
Klagen gegen Pensionisten: Jetzt spricht Strache
„Kein Rückzug“
USA reduzieren Truppen an NATO-Ostflanke in Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf