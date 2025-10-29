Deutschland: So viele änderten ihr Geschlecht

Änderungen jetzt viel einfacher

Seit dem Instandtreten des Selbstbestimmungsgesetzes können Menschen in unserem Nachbarland relativ einfach über eine Erklärung beim Standesamt ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen. Anmelden müssen sie dies drei Monate im Voraus. Mit dem zuvor geltenden umstrittenen Transsexuellengesetz war für Betroffene über 40 Jahre lang eine langwierige und kostspielige Prozedur mit Gutachten und Gerichtsbeschlüssen verbunden. Zum Vergleich: In Österreich braucht man ein Gutachten von einem Facharzt, klinischen Psychologen oder Psychotherapeuten, um das Geschlecht zu ändern.