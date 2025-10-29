Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zell am See

Mann stirbt auf Parkplatz vor Tauernklinikum

Salzburg
29.10.2025 18:47
Vor dem Tauernklinikum ereignete sich der Vorfall.
Vor dem Tauernklinikum ereignete sich der Vorfall.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

In Zell am See in Salzburg ist ein Mann ausgerechnet auf dem Parkplatz des Tauernklinikums verstorben. Denn nicht die Ärzte aus dem Krankenhaus durften ihm helfen, sondern das Rote Kreuz musste gerufen werden. Wie kann das sein? 

0 Kommentare

Weil es ihm schon schlecht ging, fuhr eine Frau am 13. Oktober ihren Ehemann ins Tauernklinikum Zell am See. Der Zustand des betagten und schwer kranken Manns verschlechterte sich zunehmend. So sehr, dass die Frau zum Portier eilte und um einen Arzt bat.

Der Portier fragte laut APA die Frau zunächst noch, ob sie einen Rollstuhl benötige, um ihren Mann ins Gebäude zu bringen. Sie drängte auf einen Arzt, woraufhin der Portier das Rote Kreuz alarmierte. Eine interne Richtlinie zu Notfällen in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses sieht dies vor – die diensthabende Anästhesistin bestätigte dies dem Angestellten.

Eine Kollegin des Portiers hatte in der Zwischenzeit am Parkplatz auf den Patienten geschaut und teilte ihrem Kollegen mit, dass es ihm sehr schlecht gehe. Doch das Rote Kreuz war immer noch nicht da. Der Portier hielt sich nicht mehr an die Vorgaben und löste den hausinternen Notfallalarm aus – 12 Minuten nach dem Notruf. 

Reanimation im Schockraum 
Zwei Ärzte und Pfleger kümmerten sich um den Mann, zeitgleich traf auch das Rote Kreuz ein. Gut eine Viertelstunde, nachdem die Frau des Patienten Alarm geschlagen hatte, begannen die Helfer mit der Reanimation. Diese wurde im Schockraum fortgesetzt, dem Mann konnte aber nicht mehr geholfen werden.

Lesen Sie auch:
Es wird den Pflegekräften alles abverlangt und jetzt will die Landesregierung ausgerechnet hier ...
Krone Plus Logo
Pflege protestiert:
„Wir fühlen uns von der Politik verraten!“
28.10.2025
Krone Plus Logo
Sparpläne
„Jetzt bei Pflege zu kürzen, ist eine Frechheit!“
29.10.2025

Die Geschäftsführerin des Tauernklinikums, Silke Göttl, sprach Medienberichten zufolge von einem sehr bedauerlichen Vorfall. Daher werden die Abläufe bei solchen Notfällen nun geprüft. In dem konkreten Fall seien die Prozesse eingehalten worden. Das Vorgehen sei eine Standardrichtlinie, die es in jedem Krankenhaus gebe und alle zwei bis drei Jahre überprüft werde. 

Unklar ist, warum das Rote Kreuz erst so spät eingetroffen ist – die Garage der Einsatzfahrzeuge ist im gleichen Gebäudekomplex wie das Krankenhaus. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Zell am SeeSalzburg
Rotes Kreuz
Krankenhaus
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf