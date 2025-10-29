Emma Stone als Alien: Visuell radikales Satirekino

Durchdrungen von ihrer verschwörungsverblendeten Überzeugung, dass die mächtige Geschäftsführerin eines Pharmaunternehmens in Wahrheit eine Außerirdische, ein Alien sei, entführen die zwei Cousins Toddy (Jesse Plemons) und Don (Aidan Delbis) diese. Vier Nächte soll Michelle Fuller (Emma Stone) in ihrer Gewalt bleiben, bis sie das Mutterschiff abholt. Und klar, die aberwitzige Aktion soll die Beiden zu Helden machen.