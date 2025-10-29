Falscher OP-Gehilfe als Trickdieb unterwegs

Herr M. war Ende September gerade im Waschbereich seines Einbettzimmers im Wiener AKH, als plötzlich ein Mann in voller OP-Montur hereinstürmte. Er sprach den betagten Patienten per Namen an und erklärte, es sei bei ihm aufgrund seiner Befunde eine bedrohliche Infektion festgestellt worden, er werde in der nächsten Viertelstunde auf die Quarantänestation verlegt. „Lassen Sie alles liegen. Wenn Sie mir ihre Wertgegenstände geben, kann ich die schon auf die andere Station hinüberbringen“, fügte er hinzu.