Mann entriss Mutter Kleinkind und lief davon

Es ist wohl eines der schlimmsten Szenarien, die sich eine Mutter vorstellen kann – das eigene Kind wird entführt und ist in fremden Händen. Diesen Horror musste die 27-Jährige gegen 14 Uhr im Berliner Stadtteil Treptow durchmachen. Während sie mit ihrem Sohn an einer Kreuzung wartete, sprach ein ihr Unbekannter den spielenden Buben an.