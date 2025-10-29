Schock in Berlin
Mann entriss Mutter Kleinkind und lief davon
Eine junge Mutter hat am Dienstag in Berlin einen Albtraum erleben müssen: Am helllichten Tag schnappte sich ein ihr unbekannter Mann ihren zweijährigen Sohn und rannte mit ihm davon. Als die verzweifelte 27-Jährige ihr Kind wieder an sich reißen wollte, wurde sie von dem Täter ins Gesicht geschlagen.
Es ist wohl eines der schlimmsten Szenarien, die sich eine Mutter vorstellen kann – das eigene Kind wird entführt und ist in fremden Händen. Diesen Horror musste die 27-Jährige gegen 14 Uhr im Berliner Stadtteil Treptow durchmachen. Während sie mit ihrem Sohn an einer Kreuzung wartete, sprach ein ihr Unbekannter den spielenden Buben an.
Mutter konnte Entführer einholen
Plötzlich schnappte sich der Mann den Zweijährigen und rannte mit dem Kind am Arm davon. Die Mutter rannte dem Entführer hinterher und forderte ihn auf, ihr den Buben zurückzugeben – doch dieser weigerte sich vehement. Schließlich drückte er die 27-Jährige gegen eine Wand und schlug ihr noch dazu ins Gesicht.
Zum Glück wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und zeigten Zivilcourage. Sie gingen dazwischen und der Mutter gelang es, den Zweijährigen wieder in ihre Obhut zu bringen. „Eine vorbeifahrende Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen schließlich fest“, erklärte eine Polizeisprecherin laut „Bild“. Das Motiv des Täters ist bislang vollkommen unklar.
Mutter musste zur Behandlung ins Krankenhaus
„Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit während der Tat und der polizeilichen Maßnahmen wurde er anschließend zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Beamtin. Die Mutter erlitt bei dem dramatischen Gerangel Gesichtsprellungen. Sie wurde von Sanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Bub blieb glücklicherweise unverletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.