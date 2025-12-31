Vorteilswelt
40 Schwerverletzte

Züge kollidieren nahe Machu Picchu – Lokführer tot

Ausland
31.12.2025 07:52
Das Unglück ereignete sich in der Nähe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu im Südosten ...
Das Unglück ereignete sich in der Nähe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu im Südosten des Landes.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in Peru ist ein Lokführer getötet worden. Über 40 Personen wurden teils schwer verletzt. 

Krankenwagen und medizinisches Personal wurden zu dem schwer zugänglichen Ort in einer abgelegenen Andenregion gebracht. Um zu der Touristenattraktion Machu Picchu zu gelangen nehmen Besucher erst den Zug und anschließend einen Bus.

Die Eisenbahngesellschaft Ferrocarril Transandino teilte mit, ein von PeruRail betriebener Zug sei gegen Mittag (Ortszeit) auf der eingleisigen Strecke, die die Stadt Ollantaytambo mit Machu Picchu verbindet, mit einem Zug der Gesellschaft Inca Rail kollidiert.

Bilder des Unfalles:

Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den ...
Von Passagieren an den Fernsehsender RPP gesendete Videos zeigten Verletzte, die neben den Gleisen lagen, und zwei zum Stillstand gekommene beschädigte Lokomotiven.
(Bild: AFP/CAROLINA PAUCAR)
(Bild: AFP/CAROLINA PAUCAR)
(Bild: AFP/CAROLINA PAUCAR)
(Bild: AFP/CAROLINA PAUCAR)

Zur Nationalität der Verletzten machte die Polizei keine Angaben. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar.

