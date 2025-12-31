Rio stellt mit Mega-Silvesterparty Rekord auf

Heuer soll Gilberto Gil die Massen anlocken

Ein Vertreter der berühmten Weltrekordfibel überreichte Paes die Plakette auf einer Bühne, die bereits für die diesjährige Silvesterparty aufgebaut ist. Dieses Jahr wird der legendäre brasilianische Sänger Gilberto Gil an der Copacabana ein Konzert spielen. Insgesamt gibt es 13 Bühnen, 3500 Polizisten sind im Einsatz. Außerdem ist ein zwölfminütiges Feuerwerk geplant.