2,5 Mio. bei Konzert

Rio stellt mit Mega-Silvesterparty Rekord auf

Ausland
31.12.2025 08:28
In Rio wird seit Tagen (vor-)gefeiert – die Winterjacke kann man bei bis zu 32 Grad ...
In Rio wird seit Tagen (vor-)gefeiert – die Winterjacke kann man bei bis zu 32 Grad Tagestemperatur getrost daheim lassen.(Bild: AFP/TERCIO TEIXEIRA)

Mit der größten Silvesterparty aller Zeiten hat es die brasilianische Metropole Rio de Janeiro ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Bürgermeister Eduardo Paes nahm am Dienstag die Auszeichnung für die Feier zum Jahreswechsel im vergangenen Jahr entgegen, bei der sich 2,5 Millionen Menschen zu einem Gratis-Konzert an der Copacabana versammelt hatten.

Heuer soll Gilberto Gil die Massen anlocken
Ein Vertreter der berühmten Weltrekordfibel überreichte Paes die Plakette auf einer Bühne, die bereits für die diesjährige Silvesterparty aufgebaut ist. Dieses Jahr wird der legendäre brasilianische Sänger Gilberto Gil an der Copacabana ein Konzert spielen. Insgesamt gibt es 13 Bühnen, 3500 Polizisten sind im Einsatz. Außerdem ist ein zwölfminütiges Feuerwerk geplant.

Die Copacabana zieht jedes Jahr zu Neujahr Scharen von Feiernden an, die sich traditionell in Weiß kleiden. Zwischen Jänner und November reisten fast zwei Millionen ausländische Besucher nach Rio de Janeiro – ebenfalls ein Rekord.

Ehre für Stadt
Paes bezeichnete die Auszeichnung als eine Ehre und sagte: „Keine andere Stadt der Welt organisiert Veranstaltungen, die so viele Menschen mit solcher Beständigkeit zusammenbringen.“

