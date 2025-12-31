Pkw mit vier Insassen stürzte 15 Meter in Tiefe

Böser Unfall am Dienstag in Scheffau am Wilden Kaiser (Bezirk Kufstein). Ein Auto mit vier Insassen stürzte über eine Böschung, nachdem der Lenker (64) die Kontrolle auf der schneebedeckten Fahrbahn verloren hatte. Alle Personen wurden verletzt.
Der 64-jährige Deutsche war gegen 22.20 Uhr auf einer Gemeindestraße in Scheffau am Wilden Kaiser in Richtung Ortszentrum unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich drei Landsmänner im Alter von 51 bis 73 Jahre.
Da die Straße mit Schnee bedeckt war, kam der Mann mit seinem Auto ins Rutschen. Zunächst versuchte der Lenker, einem vor ihm fahrenden Pkw auszuweichen. Dabei dürfte er die Kontrolle verloren haben.
Fahrzeug stürzte in die Tiefe
Das Fahrzeug stürzte daraufhin über eine Böschung rund 15 Meter hinab. Alle vier Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr sowie 14 Mann der Bergrettung Scheffau/Söllandl gerettet werden. Die Männer wurden erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.
Am Pkw entstand enormer Blechschaden. Im Einsatz standen die Rettung mit mehreren Fahrzeugen und zwei Einsatzleitern sowie ein Notarzt, die Freiwilligen Feuerwehren Ellmau und Scheffau und die Polizei aus Söll.
