Kanzler Merz verliert deutlich an Zustimmung

Laut dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer sind nur noch 35 Prozent der Wähler in Deutschland mit seiner Arbeit zufrieden. In der Vorwoche waren es 42 Prozent gewesen. Ein Grund für den plötzlichen Abfall könnte die Unzufriedenheit der Bürger damit sein, dass die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe, nicht aber für die Verbraucher gesenkt wird.