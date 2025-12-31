So läuft Pilz-„Spionage“ per Satellit aus dem All

„Das weite Land hat sich uns in neuem, überraschend detailliertem Grün offenbart“, staunt selbst Anna Iglseder von der TU Wien. Für das Projekt „SEMONA reloaded“ – unterstützt von der Forschungsförderungsgesellschaft – hat ihr Team mit Satellitenbildern, Laserscanning und moderner Fernerkundung die Natur, Kulturlandschaften und sogar die städtische Vegetation unter die Lupe genommen – und dabei faszinierende Einblicke geliefert.