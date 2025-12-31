Tipps für stressfreien Jahreswechsel mit Tieren

Ein solches Training erfordert allerdings eine gewisse Vorbereitungszeit und kann nicht schnell umgesetzt werden. Es gibt aber ein paar Tricks, die noch heute eine kurzfristige Abhilfe schaffen können. Wenn möglich, sollte für Hunde und Katzen ein sicherer Rückzugsort geschaffen werden. Heruntergelassene Rollläden oder zugezogene Vorhänge beugen Irritationen durch die bunten Lichtblitze vor. Musik oder einfache, entspannende Töne können vor dem Krachen ablenken.