Leiden durch Knallerei

Tipps für stressfreien Jahreswechsel mit Tieren

Kärnten
31.12.2025 08:00
Feuerwerke – für Menschen ein spektakulärer Anblick. Tiere erleiden aber oft Todesängste...
Tiere, die zittern, sich verstecken oder in Todesangst davonlaufen. Die „Krone“ hat Tipps, wie wir ihnen bei Knallerei beistehen können.

Jedes Jahr zu Silvester erleiden unsere Haus- und auch Wildtiere durch die unbedachte Knallerei zum Jahreswechsel Todesängste. Die wesentlich empfindsameren Sinne der Tiere nehmen die bunten Lichtblitze sowie das laute Krachen viel intensiver wahr als wir Menschen. Tiere können nicht verstehen, dass Lärm nicht Gefahr bedeutet.

Gezieltes Training kann helfen
Daher graut zahlreichen Tierbesitzern jedes Jahr vor der Silvesternacht. Bei besonders empfindsamen Tieren empfiehlt sich schon vorher der Besuch beim Tierarzt sowie ein frühzeitiges und gezieltes Gewöhnen an den plötzlichen Lärm.

 Ein solches Training erfordert allerdings eine gewisse Vorbereitungszeit und kann nicht schnell umgesetzt werden. Es gibt aber ein paar Tricks, die noch heute eine kurzfristige Abhilfe schaffen können. Wenn möglich, sollte für Hunde und Katzen ein sicherer Rückzugsort geschaffen werden. Heruntergelassene Rollläden oder zugezogene Vorhänge beugen Irritationen durch die bunten Lichtblitze vor. Musik oder einfache, entspannende Töne können vor dem Krachen ablenken.

Spaziergänge mit Hunden sollten nur mehr an der Leine stattfinden. Denn jährlich laufen zahlreiche Vierbeiner in Panik vor dem Knallen davon. Auch Freigängerkatzen sollten sicher in Wohnung oder Haus bleiben.

Pferde können durch zusätzliche Gaben von Heu oder einem Belohnungsfutter abgelenkt werden. Auch sie können Licht im Stall sowie Musik ablenken. In Offenställen kann versucht werden, die Tiere mit zusätzlichen Futtergaben abzulenken. Oft kann auch ein erfahrenes Pferd, beruhigend auf die Herde wirken.

