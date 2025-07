Deutsche sind mit Regierung zunehmend unzufrieden

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union mit 27 Prozent noch auf dem ersten Platz liegen. Die rechtspopulistische AfD liegt mit 24 Prozent bereits auf dem zweiten Platz, die SPD landet mit 15 Prozent auf dem dritten. Die Grünen liegen in der Umfrage des ZDF-Politikbarometers bei elf Prozent. Auch die Linke würde ungefähr jede zehnte befragte Person wählen (elf Prozent). Bündnis Sahra Wagenknecht und FDP würden den Einzug in den Bundestag verpassen.