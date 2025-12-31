Vorteilswelt
Basketball

NBA-Superstar Jokic mit Verletzung vier Wochen out

US-Sport
31.12.2025 08:02
Nikola Jokic
Nikola Jokic(Bild: APA/Getty Images)

Basketball-Superstar Nikola Jokic wird den Denver Nuggets in der NBA zumindest einen Monat fehlen!

Der 30-jährige Serbe habe sich eine Verletzung durch Überstreckung des linken Knies zugezogen, gab sein Klub am Dienstag bekannt.

Vergleichsweise glimpflich davongekommen
Der aktuell vielleicht dominanteste Spieler der nordamerikanischen Profi-Liga dürfte damit vergleichsweise glimpflich davongekommen sein. Nach der 123:147-Niederlage der Nuggets bei den Miami Heat war eine schwere Bänderverletzung befürchtet worden.

Jokic liegt mit durchschnittlich 29,6 Punkten pro Saisonpartie derzeit auf Rang fünf der NBA. Allerdings führt er zeitgleich die Statistiken bei Rebounds und Assists an. Der Center wurde bisher dreimal als wertvollster Spieler (MVP) der Liga ausgezeichnet.

