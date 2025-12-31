Silvesterpfad-Ansturm: So kommen Sie in die City!

Silvesterlauf: Ring teilweise gesperrt

Nur am Vormittag kann es durch den jährlichen Silvesterlauf auf der Ringstraße und am Kai zu Ablenkungen bzw. Kurzführungen kommen. Der Lauf auf der 5,35 Kilometer langen Strecke startet wie schon in den Vorjahren um 11.00 Uhr und dauert bis etwa 12.30 Uhr. Bereits ab 10 Uhr wird der Ring voraussichtlich zwischen Operngasse und Schottengasse komplett gesperrt, ab 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr folgen abschnittsweise Sperren entlang der Laufstrecke. Großräumiges Ausweichen über den Gürtel oder über die Obere und Untere Donaustraße ist hier empfehlenswert.