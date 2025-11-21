Vorteilswelt
Sensationelle Torquote

Nur Haaland war in WM-Quali besser als Arnautovic

Fußball International
21.11.2025 20:46
Marko Arnautovic und Erling Haaland
Marko Arnautovic und Erling Haaland(Bild: APA/AFP/NTB/Lise Åserud, GEPA)

Er trifft und trifft – und trifft! Das galt bei der WM-Qualifikation für Erling Haaland, aber auch für Marko Arnautovic! Österreichs Rekordstürmer belegte in der Torschützenliste Platz 2 – hinter Norwegens Superstar.

Sensationelle 16 Treffer verbuchte Haaland in acht Spielen der WM-Quali und gewann damit das Rennen um den besten Torschützen. Nur Robert Lewandowski brachte es in der Qualifikation zur WM 2018 ebenfalls auf 16 Tore – kein anderer Spieler traf in der Geschichte einer Quali öfter!

Zwar nicht dicht dahinter, aber immerhin mit acht Treffern beendete Arnautovic die Quali als zweitbester Torschütze. Und das, vor den Superstars Harry Kane (8 Tore), Cristiano Ronaldo (5), Kylian Mbappe (5) oder eben Lewandowski (4).

Marko brauchte 53 Minuten für ein Tor
Dazu kommt: Auch die Torquote von Österreichs neuem Rekord-Schützen ist sensationell! Erzielte der 36-jährige Wiener seine acht Treffer doch in nur sieben Spielen - Memphis Depay und Harry Kane benötigten indes für ihre acht Tore, acht Spiele. Arnautovic brachte es lediglich auf 425 Einsatzminuten, Depay auf 534 und Kane auf 679 Minuten.

Heißt: Während der ÖFB-Stürmer im Schnitt alle 53 Minuten traf, benötigte Kane 85 Minuten für ein Tor und Depay 67 Minuten. Ein sensationeller Erfolg für Österreichs Fan-Liebling auf dem Weg zu seinem größten Karriere-Ziel.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic mit Mama Gabriela bei „Steegwirt“ Fritz Grampelhuber.
Wird Wette eingelöst?
Mama Arnautovic begeistert sogar den Haubenkoch
04.11.2025
Stehkragen und Co.
„In bester Panier“: ÖFB in kaiserlichem WM-Trikot?
21.11.2025
Krone Plus Logo
Nächste Generation
Legenden sicher: „Werden eine gute WM spielen“
20.11.2025

Nur Haaland spielte dann aber doch in einer eigenen Liga. Denn der Norweger von Manchester City traf in dieser Quali im Schnitt jede 44. Minute – unfassbar!  

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

