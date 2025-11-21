Nur Haaland war in WM-Quali besser als Arnautovic

Marko brauchte 53 Minuten für ein Tor

Dazu kommt: Auch die Torquote von Österreichs neuem Rekord-Schützen ist sensationell! Erzielte der 36-jährige Wiener seine acht Treffer doch in nur sieben Spielen - Memphis Depay und Harry Kane benötigten indes für ihre acht Tore, acht Spiele. Arnautovic brachte es lediglich auf 425 Einsatzminuten, Depay auf 534 und Kane auf 679 Minuten.