Nur Haaland war in WM-Quali besser als Arnautovic

Er trifft und trifft – und trifft! Das galt bei der WM-Qualifikation für Erling Haaland, aber auch für Marko Arnautovic! Österreichs Rekordstürmer belegte in der Torschützenliste Platz 2 – hinter Norwegens Superstar.
Sensationelle 16 Treffer verbuchte Haaland in acht Spielen der WM-Quali und gewann damit das Rennen um den besten Torschützen. Nur Robert Lewandowski brachte es in der Qualifikation zur WM 2018 ebenfalls auf 16 Tore – kein anderer Spieler traf in der Geschichte einer Quali öfter!
Zwar nicht dicht dahinter, aber immerhin mit acht Treffern beendete Arnautovic die Quali als zweitbester Torschütze. Und das, vor den Superstars Harry Kane (8 Tore), Cristiano Ronaldo (5), Kylian Mbappe (5) oder eben Lewandowski (4).
Marko brauchte 53 Minuten für ein Tor
Dazu kommt: Auch die Torquote von Österreichs neuem Rekord-Schützen ist sensationell! Erzielte der 36-jährige Wiener seine acht Treffer doch in nur sieben Spielen - Memphis Depay und Harry Kane benötigten indes für ihre acht Tore, acht Spiele. Arnautovic brachte es lediglich auf 425 Einsatzminuten, Depay auf 534 und Kane auf 679 Minuten.
Heißt: Während der ÖFB-Stürmer im Schnitt alle 53 Minuten traf, benötigte Kane 85 Minuten für ein Tor und Depay 67 Minuten. Ein sensationeller Erfolg für Österreichs Fan-Liebling auf dem Weg zu seinem größten Karriere-Ziel.
Nur Haaland spielte dann aber doch in einer eigenen Liga. Denn der Norweger von Manchester City traf in dieser Quali im Schnitt jede 44. Minute – unfassbar!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.