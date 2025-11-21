Auf kalte Dusche hatten 99ers keine Antwort parat

An diesem Wochenende müssen die Grazer Eishockey-Cracks bekanntlich noch ohne ihren neuen Trainer Dan Lacroix (saß nur auf der Tribüne) auskommen – die Arbeitspapiere sind noch nicht da. Daher stand am Freitag Abend in Fehervar weiterhin Sportchef Philipp Pinter hinter der Bande. Das letzte Duell mit den Ungarn endete ja mit einem spektakulären 9:4-Heimsieg für die 99ers. Und auch in der Fremde schnürten sie das Heimteam im ersten Drittel phasenweise wie im Powerplay ein. Trotz guter Chancen ging es aber torlos in die erste Pause.