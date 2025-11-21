Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gab mehrere Konzerte

Lehrer im Krankenstand feilte an Musiker-Karriere

Ausland
21.11.2025 22:49
Der Lehrer arbeitete im Krankenstand offenbar an seiner Karriere als Musiker. (Symbolbild)
Der Lehrer arbeitete im Krankenstand offenbar an seiner Karriere als Musiker. (Symbolbild)(Bild: Alex - stock.adobe.com)

Seit April ist ein Lehrer an einer Kölner Schule krankgeschrieben. Das hält den Mann aber nicht davon ab, an seiner Musiker-Karriere zu arbeiten. Für Konzerte in mehreren Städten und den Dreh eines Musikvideos war der Singer-Songwriter offenbar fit genug.

0 Kommentare

Seit Frühling stand der Lehrer, der an einer Kölner Gesamtschule Englisch und Musik unterrichtet, nicht mehr vor einer Klasse. Sein Gehalt bekam der Mann trotzdem ausbezahlt, das ist bei Beamten im Krankenstand so üblich. 

Der Lehrer aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen schonte sich aber im Krankenstand offenbar nicht. Er soll Konzerte in mehreren deutschen Städten gespielt und ein Musikvideo aufgenommen haben, wie das Magazin „Der Spiegel“ berichtet. Der Lehrer schien sich keiner Schuld bewusst zu sein, denn er warb sogar auf seinen sozialen Kanälen für die Liveauftritte – für alle öffentlich sichtbar.

„Dürfte nachvollziehbar sein“
Der Anwalt des Lehrers erklärte, dass ein Amtsarzt die Arbeitsunfähigkeit bestätigt hatte. „Dass meinem Mandanten das Musizieren auch dann, wenn er arbeitsunfähig ist, gelingt und dass es sein Leben bereichert, dürfte nachvollziehbar sein“, verteidigte der Anwalt den Lehrer. Er hielt fest, dass sein Mandat kein professioneller Musiker sei und auch keine professionellen Konzerte gebe – das Musizieren sei ein Hobby. Für die Auftritte habe der krankgeschriebene Lehrer kein Geld bekommen, ihm seien nur „teilweise Fahrtkosten ersetzt“ worden.

Lesen Sie auch:
Ein Lehrer steht wegen TV-Auftritten trotz Krankschreibung in der Kritik.
Konsequenz gefordert
Krankgemeldet: Lehrer als Kandidat in TV-Kochshow
27.10.2025
Bei vollem Gehalt
NRW: Lehrerin seit 16 Jahren im Krankenstand
22.08.2025

Von der Bezirksregierung Köln hieß es zum „Spiegel“, dass der Lehrer „fortdauernd dienstunfähig erkrankt“ sei. Die Bezirksregierung wusste nichts von den Musiker-Auftritten des Mannes. Ihm war allerdings zuvor eine Nebentätigkeit für einen „geringen wöchentlichen Stundenumfang“ genehmigt worden. Besonders ärgerlich ist für die Lehrerkollegen des Mannes, dass die Stelle nicht nachbesetzt werden kann, solange dieser krankgeschrieben ist. „Es ist nicht fair, wenn Einzelne das System ausnutzen“, sagte eine Lehrerin der Kölner Schule.

Das ist nicht der erste Fall dieser Art. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein Lehrer – ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen – mitten in seiner Krankschreibung bei zwei TV-Kochshows mitgekocht haben soll.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf