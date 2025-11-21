Lehrer im Krankenstand feilte an Musiker-Karriere

„Dürfte nachvollziehbar sein“

Der Anwalt des Lehrers erklärte, dass ein Amtsarzt die Arbeitsunfähigkeit bestätigt hatte. „Dass meinem Mandanten das Musizieren auch dann, wenn er arbeitsunfähig ist, gelingt und dass es sein Leben bereichert, dürfte nachvollziehbar sein“, verteidigte der Anwalt den Lehrer. Er hielt fest, dass sein Mandat kein professioneller Musiker sei und auch keine professionellen Konzerte gebe – das Musizieren sei ein Hobby. Für die Auftritte habe der krankgeschriebene Lehrer kein Geld bekommen, ihm seien nur „teilweise Fahrtkosten ersetzt“ worden.