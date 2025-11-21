19-jährige Tirolerin läuft in Calgary Weltrekord

Rosner unterbot mit dem Rekordlauf auch ihren eigenen nationalen Rekord, den sie vor einer Woche in Salt Lake City geschafft hatte. „Ich habe alles gegeben und bin so unglaublich stolz auf meine Zeit“, sagte Rosner. Mit dem Aufstieg in die A-Gruppe und ihrer neuen Bestmarke ist für sie ein Olympia-Ticket in Reichweite. Auch Herzog sollte mit ihrer Zeit von 1:14,70 Minuten bei den Winterspielen in Mailand dabei sein.