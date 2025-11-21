Vorteilswelt
2:0 gegen Belgien

Italien siegt und steht im Davis-Cup-Finale

Tennis
21.11.2025 21:33
Italiens Flavio Cobolli
Italiens Flavio Cobolli(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Italien ist als erstes Team ins Finale des Tennis-Davis-Cups eingezogen.

0 Kommentare

Die Gastgeber setzten sich am Freitag in Bologna gegen Belgien mit 2:0 durch und treffen nun am Sonntag auf den Sieger des zweiten Semifinal-Duells zwischen Spanien und Deutschland, das am Samstag ausgetragen wird. Matteo Berrettini mit einem 6:3,6:4 gegen Raphael Collignon und Flavio Cobolli mit einem 6:3,6:7(5),7:6(15) gegen Zizou Bergs holten die Siege für den Viertelfinal-Bezwinger von Österreich.

Cobolli triumphierte in einem Tiebreak-Krimi im dritten Satz, in dem Bergs sieben Matchbälle vergab. Damit spielen die Italiener auch ohne den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner und den -Achten Lorenzo Musetti um den dritten Davis-Cup-Sieg in Folge.

