Zweite Liga

Vienna besiegt Rapid dank Treffers von Ex-Rapidler

Fußball National
21.11.2025 22:41
Bernhard Zimmermann traf zum 1:0.
Bernhard Zimmermann traf zum 1:0.(Bild: GEPA)

Die Vienna hat am Freitag die 14. Runde der 2. Fußball-Liga mit einem 2:0-Heimsieg über Rapid II eröffnet. 

Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann (21.) und Seo Jong-Min (48./Elfmeter) erzielten die Treffer für die Döblinger, die sich zumindest vorerst auf Platz sieben schoben.

Der Hütteldorfer Nachwuchs belegt die zwölfte Stelle.

