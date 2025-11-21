„Hier wirst du in Ruhe gelassen – finde ich cool“

Ist das Leben als Fußballer in Dänemark anders?

In Dänemark wird respektiert, dass man als Fußballer auch ein Privatleben hat. Das ist in Wien bei mir öfters mal in eine negative Richtung gegangen. Da kam es vor, dass mir in einem Cafe was Schlechtes zugerufen wurde. Das passiert hier gar nicht – da wirst du in Ruhe gelassen. Das finde ich richtig cool!