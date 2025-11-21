KAC besiegt Lieblingsgegner Vienna Capitals

In Salzburg war Jubilar Benjamin Nissner einer der Väter des Erfolgs, der Stürmer erzielte in seinem 500. Ligaspiel das 1:0 und leistete die Vorarbeit zum zweiten Treffer. Für den VSV traf wie auch schon am Sonntag gegen die Capitals Kevin Hancock doppelt, die Niederlage gegen Ljubljana konnte aber auch er nicht verhindern. Für die 99ers kam in Ungarn nach 0:2-Rückstand der Anschlusstreffer von Marcus Vela in der Schlussminute zu spät.