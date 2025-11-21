Vorteilswelt
ICE-Liga

KAC besiegt Lieblingsgegner Vienna Capitals

Eishockey
21.11.2025 22:14
4:2-Heimerfolg der Klagenfurter
4:2-Heimerfolg der Klagenfurter(Bild: GEPA)

Der KAC hat seine Erfolgsserie gegen die Vienna Capitals in der ICE-Liga am Freitag mit einem 4:2-Heimerfolg fortgesetzt. 

Der Rekordmeister besiegte die Wiener zum elften Mal en suite und verbesserte sich auf Rang drei, da die Graz99ers in Szekesfehervar 1:2 verloren. Titelverteidiger Salzburg gewann zwei Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der CHL sein Heimspiel gegen die Black Wings Linz deutlich mit 4:0 und schob sich auf Platz sechs.

  Der zuletzt dreimal siegreiche VSV unterlag Ljubljana daheim 2:3, wodurch die Slowenen die Tabellenführung von den spielfreien Pustertal Wölfen übernahmen. Innsbruck musste sich im Heimspiel gegen Budapest 1:3 geschlagen geben. Schlusslicht Pioneers Vorarlberg zog in Bozen mit 1:7 den Kürzeren.

Hundertpfund und Hancock Doppeltorschützen
Der KAC ging gegen die Caps durch Kapitän Thomas Hundertpfund (14.) in Führung, zu Beginn des Mittelabschnitts kassierten die Klagenfurter zwei Gegentore. Treffer von Finn van Ee (32.) und Mathias From (38./PP) sorgten aber noch vor der zweiten Pause für die Wende. Den 4:2-Schlusspunkt setzte per Empty-Net-Treffer in der letzten Minute wieder Hundertpfund.

Der Treffer von Marcus Vela (li.) kam für die 99ers zu spät.
1:2 bei Fehervar
Auf kalte Dusche hatten 99ers keine Antwort parat
21.11.2025

In Salzburg war Jubilar Benjamin Nissner einer der Väter des Erfolgs, der Stürmer erzielte in seinem 500. Ligaspiel das 1:0 und leistete die Vorarbeit zum zweiten Treffer. Für den VSV traf wie auch schon am Sonntag gegen die Capitals Kevin Hancock doppelt, die Niederlage gegen Ljubljana konnte aber auch er nicht verhindern. Für die 99ers kam in Ungarn nach 0:2-Rückstand der Anschlusstreffer von Marcus Vela in der Schlussminute zu spät.

Freitag, 21.11.2025

EC Salzburg – Black Wings Linz 4:0 (2:0,1:0,1:0)

EC VSV – Olimpija Ljubljana 2:3 (0:0,1:3,1:0)

Fehervar AV19 – Graz99ers 2:1 (0:0,2:0,0:1)

HC Innsbruck – Ferencvaros Budapest 1:3 (0:2,1:1,0:0)

EC-KAC – Vienna Capitals 4:2 (1:0,2:2,1:0)

HCB Südtirol – Pioneers Vorarlberg 7:1 (2:0,2:1,3:0)

Mehr Eishockey
ICE-Liga
KAC besiegt Lieblingsgegner Vienna Capitals
1:2 bei Fehervar
Auf kalte Dusche hatten 99ers keine Antwort parat
NHL
Heftige Klatsche! Kasper liefert sich Schlägerei
Krone Plus Logo
24 Spiele, null Tore
Musterschüler weiß nicht mehr, wo das Tor steht
Kängurus pendeln
Öl und Ammoniak im Kühlsystem: Eishalle gesperrt!

