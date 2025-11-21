KAC besiegt Lieblingsgegner Vienna Capitals

Der KAC hat seine Erfolgsserie gegen die Vienna Capitals in der ICE-Liga am Freitag mit einem 4:2-Heimerfolg fortgesetzt.
Der Rekordmeister besiegte die Wiener zum elften Mal en suite und verbesserte sich auf Rang drei, da die Graz99ers in Szekesfehervar 1:2 verloren. Titelverteidiger Salzburg gewann zwei Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der CHL sein Heimspiel gegen die Black Wings Linz deutlich mit 4:0 und schob sich auf Platz sechs.
Der zuletzt dreimal siegreiche VSV unterlag Ljubljana daheim 2:3, wodurch die Slowenen die Tabellenführung von den spielfreien Pustertal Wölfen übernahmen. Innsbruck musste sich im Heimspiel gegen Budapest 1:3 geschlagen geben. Schlusslicht Pioneers Vorarlberg zog in Bozen mit 1:7 den Kürzeren.
Hundertpfund und Hancock Doppeltorschützen
Der KAC ging gegen die Caps durch Kapitän Thomas Hundertpfund (14.) in Führung, zu Beginn des Mittelabschnitts kassierten die Klagenfurter zwei Gegentore. Treffer von Finn van Ee (32.) und Mathias From (38./PP) sorgten aber noch vor der zweiten Pause für die Wende. Den 4:2-Schlusspunkt setzte per Empty-Net-Treffer in der letzten Minute wieder Hundertpfund.
In Salzburg war Jubilar Benjamin Nissner einer der Väter des Erfolgs, der Stürmer erzielte in seinem 500. Ligaspiel das 1:0 und leistete die Vorarbeit zum zweiten Treffer. Für den VSV traf wie auch schon am Sonntag gegen die Capitals Kevin Hancock doppelt, die Niederlage gegen Ljubljana konnte aber auch er nicht verhindern. Für die 99ers kam in Ungarn nach 0:2-Rückstand der Anschlusstreffer von Marcus Vela in der Schlussminute zu spät.
Freitag, 21.11.2025
EC Salzburg – Black Wings Linz 4:0 (2:0,1:0,1:0)
EC VSV – Olimpija Ljubljana 2:3 (0:0,1:3,1:0)
Fehervar AV19 – Graz99ers 2:1 (0:0,2:0,0:1)
HC Innsbruck – Ferencvaros Budapest 1:3 (0:2,1:1,0:0)
EC-KAC – Vienna Capitals 4:2 (1:0,2:2,1:0)
HCB Südtirol – Pioneers Vorarlberg 7:1 (2:0,2:1,3:0)
