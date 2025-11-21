Österreicher erschleicht sich zwei Jahre Urlaub

Visum illegal um 578 Tage „verlängert“

Denn im Pass des Österreichers fanden sich mehrere auf den ersten Blick professionell gefälschte Ein- und Ausreisestempel. Ausgezahlt hat sich die ganze Mühe jedenfalls nicht: Die geschulten Augen der Flughafen-Beamten ließen den Schwindel auffliegen. Insgesamt hatte der heimische Urlaub seinen Aufenthalt in Asien um satte 578 Tage überzogen.