Nachhaltiger Abtransport ist auf Schiene

Bereits im September hatte die für den Haupttunnel zuständige Arbeitsgemeinschaft aus Jäger Bau, Strabag und Hilti & Jehle eine 90 Meter lange Förderbandbrücke errichtet. Diese bringt das ausgebrochene Gestein aus dem Baustellenbereich in der Felsenau über die Landesstraße L190 und die Ill. Für den Weitertransport per Bahn – durchgeführt von der Rail Cargo Austria – wird es eine Verladeanlage geben.