Unfall-Chaos im Pfändertunnel samt Sperre

Innerhalb von nur 90 Minuten kam es im Vorarlberger Pfändertunnel auf der A14 zu gleich zwei Unfällen. Kilometerlanger Stau und Tunnelsperren waren die Folge der beiden Kollisionen.
Im Pfändertunnel auf der Rheintalautobahn bei Bregenz ereigneten sich am Montag innerhalb von nur 90 Minuten zwei Unfälle. Erst touchierte ein Laster einen Pkw, dann krachten drei Autos zusammen. Beim zweiten Crash dürfte es sich um einen Auffahrunfall im Stau gehandelt haben.
Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, der Tunnel wurde anfangs in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, später wurde die Sperre in Richtung Deutschland wieder aufgehoben. Der Stau in Fahrtrichtung Tirol reichte bis auf die deutsche A96.
