Betrunkenen verprügelt, bis er Blut spuckte

Wie auf dem Video der Überwachungskamera ersichtlich, zögert die Gruppe zunächst, Hilfe zu holen, obwohl das Opfer in der eigenen Blutlache liegt und sich nicht mehr rührt. „Lass ean liega!“ , ruft der 28-jährige Sohn und beschimpft den Ausländer auch noch übel, ehe seine Freundin doch die Rettung alarmiert. Bis zu deren Eintreffen ist das Trio bereits geflüchtet. Im Krankenhaus stellen die Ärzte beim Opfer neben etlichen Prellungen am ganzen Körper und einer gebrochenen Nase auch noch eine Alkoholisierung von zwei Promille fest.