Polizei verstärkt Präsenz auf Weihnachtsmärkten

Zudem erinnert die Exekutive auch daran, dass der Advent Hochsaison für Eigentumskriminalität ist. Insbesondere Taschendiebe nutzen dichtes Gedränge, Ablenkung und festliche Atmosphäre, um Wertsachen zu stehlen. Organisierte Tätergruppen arbeiten dabei oft professionell und unauffällig. Auch Trickdiebe sind aktiv – etwa durch Anrempeln, das Verschütten von Getränken oder das Vorzeigen von Karten oder Flyern. Deshalb empfiehlt es sich, immer nur wenig Bargeld bei sich zu haben und Wertsachen nah am Körper zu tragen.