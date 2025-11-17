Vorteilswelt
Im Montafon

Einsatzkräfte suchen nach vermisster Wanderin

Vorarlberg
17.11.2025 11:10
Die Wanderin wird im Bereich Wiegensee gesucht.
Die Wanderin wird im Bereich Wiegensee gesucht.

Seit Sonntagabend läuft in Vorarlberg eine große Suchaktion der Einsatzkräfte: Vermisst wird eine Wanderin, die am Sonntag von ihrem Ausflug nicht nach Hause zurückgekehrt ist. 

Am Sonntagabend wurde die Frau als vermisst gemeldet. Sie wollte eine Wanderung im Bereich Wiegensee im Montafon unternehmen – kehrte aber nicht mehr heim.  Um 22 Uhr wurde die Suchaktion gestartet, bei der auch eine Drohne und Hunde eingesetzt wurden. Gefunden wurde aber lediglich das Auto der Wanderin.

Suche musste unterbrochen werden
Am frühen Morgen musste die Aktion dann unterbrochen werden – die schlechten Sicht- und Wetterverhältnisse machten die Suche unmöglich. Am Montag setzten die Rettungsmannschaften ihre Suche nach der Vermissten bei Tageslicht wieder fort, auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Allerdings verschärfen Nebel und starker Niederschlag die Bedingungen, zudem könnte auch bald Schnee fallen.      

