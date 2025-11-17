Einsatzkräfte suchen nach vermisster Wanderin

Am Sonntagabend wurde die Frau als vermisst gemeldet. Sie wollte eine Wanderung im Bereich Wiegensee im Montafon unternehmen – kehrte aber nicht mehr heim. Um 22 Uhr wurde die Suchaktion gestartet, bei der auch eine Drohne und Hunde eingesetzt wurden. Gefunden wurde aber lediglich das Auto der Wanderin.