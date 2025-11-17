Geplanter Kletterpark sorgt für Aufregung

Die Harder Grünen um Sanel Dedic sowie Anrainer kritisieren Intransparenz bei der Planung des Großprojekts. Sie fordern, den Fokus mehr auf die Natur zu legen, damit am Ende nicht alles zubetoniert wird.
Nur durch Zufall haben die Anrainer des geplanten Kletterparks über die Planungen neben ihrer Grundstücksgrenze erfahren – und auch die Harder Grünen mahnen mangelnde Transparenz an. „Entscheidungen dieser Größenordnung dürfen nicht hinter verschlossenen Türen fallen“, betonte Gemeindevertreter Sanel Dedic. Im vergangenen Jahr habe es im Entwicklungsausschuss lediglich eine Grundsatzbefragung zum Standort gegeben – ohne Informationen zu Betreiber, Konzept oder Umfang. Danach sei das Projekt nicht mehr öffentlich behandelt worden.
Nicht grundsätzlich gegen das Projekt
„Wir stellen uns nicht gegen den Kletterpark. Wir freuen uns immer, wenn die Harder Freizeitmöglichkeiten weiterentwickelt oder ergänzt werden. Das muss aber transparent, ökologisch und im Dialog entwickelt werden“ stellt er klar. Der Harder Auwald sei ein wertvolles Natur- und Erholungsgebiet. „Ein Kletterpark muss sich in dieses sensible Ökosystem einfügen – nicht umgekehrt.“
Doch genau um dieses System fürchten die Anrainer. Die meisten hochwüchsigen Bäume seien Föhren, die jedoch altersbedingt absterben würden. Im Unterwuchs entwickle sich zwar ein dichter Laubmischwald, der aber auf der Strecke bleiben dürfte. Gemäß Konzept müssten nämlich für den Klettergarten Fundamente betoniert werden, um frei stehende Stämme zu befestigen. Am Ende könnten die Kletterplattformen in nächster Nähe zu Wohn- und Badezimmerfenster nur auf trostlosen Betonsäulen stehen. Keine schönen Aussichten!
